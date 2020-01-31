Чоловік у Тернополі підпалив торговий кіоск із продавцем всередині, - поліція

Як інформує Цензор.НЕТ, про те повідомляє відділ комунікації поліції в Тернопільській області.

"30 січня близько дев’ятої години до чергової частини Тернопільського відділу поліції надійшло повідомлення від рятувальників, про те, що на вулиці Симона Петлюри в обласному центрі горить кіоск.

Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, підпал вчинив чоловік, котрий напередодні мав конфлікт із власницею торгової ятки. За словами жінки, зловмисник погрожував, але всерйоз його слів ніхто не сприйняв", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на момент підпалу в кіоску перебувала продавчиня. Вона помітила чоловіка з пляшкою, але не думала, що в ємності бензин. Зловмисник же, обливши ятку, підпалив її. На щастя, ніхто не постраждав.

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41-річний палій у скоєному зізнався. У минулому він уже мав проблеми із законом.

Відомості за цим фактом внесено до ЄРДР і кваліфіковано за частиною 2 статті 194 ККУ. За умисне пошкодження майна шляхом підпалу зловмисникові загрожує позбавлення волі на строк від трьох до п'ятнадцяти років.