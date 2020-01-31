"ЄС" вимагає від Рахункової палати перевірити витрати з держбюджету на поїздку Зеленського в Оман

Про це повідомляє пресслужба партії, передає Цензор.НЕТ.

З першого дня скандалу навколо відпочинку Зеленського з родиною в Омані Офіс Президента намагається замаскувати подорож під "робочий візит за власний рахунок", – йдеться у зверненні. Однак навіть палким прихильникам президента Зеленського важко повірити, що він за власний кошт взяв у подорож свою держохорону, службовців спецзв’язку і захисту інформації, відповідальних за держпротокол, харчування, зв’язки з громадськістю та інших працівників. Очевидно, більшість із супроводу президента потрапили в Оман за кошти платників податків.

Останні соціологічні опитування довели, що українці не вірять у версію з "робочою" поїздкою до Оману. Тому суспільство справедливо прагне знати, скільки "слуга народу" прогуляв на елітному відпочинку в одному з найдорожчих готелів Оману.

Аби унеможливити зловживання владою з боку президента, необхідно застосовувати функцію парламентського контролю – єдиний механізм для протидії суперечливій інформації про деталі президентської подорожі. Завдяки залученню Рахункової палати, "Європейська Солідарність" розраховує встановити істинну ціну відпустки Зеленського в Омані та зможе вивести на чисту воду всі корупційні ризики саме цієї поїздки.

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Офіційне звернення до Голови Рахункової палати України підписали 6 депутатів фракції "Європейська Солідарність". З огляду на значний суспільний інтерес, фракція очікує на невідкладну перевірку витрат державного бюджету, згідно з вимогами чинного законодавства.

Нагадаємо, в Оман президент Володимир Зеленський разом із родиною полетів 5 січня. Як повідомили в ОП, візит є офіційним, однак президент скористався послугами рейсового літака, витративши власні кошти.

Детальніше читайте в статті Юрія Бутусова "Ще ніхто не виправляв провал у комунікації новою брехнею".

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