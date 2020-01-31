Путін і Меркель обговорили ситуацію в Україні

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Кремля.

Як повідомляється, сторони обговорили ситуацію в Україні та в Сирії, а також проблематику близькосхідного мирного процесу. Лідери країн обмінялися думками з приводу американського плану врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту.

Також обговорювався хід реалізації домовленостей, досягнутих на міжнародній конференції з питань Лівії в Берліні 19 січня цього року. З обох сторін було підкреслено доцільність нарощування зусиль світової спільноти в інтересах забезпечення сталого режиму припинення бойових дій і запуску політичного діалогу.

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