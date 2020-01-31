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31.01.20 15:20

У Росії виявили двох хворих на коронавірус

У Росії зафіксовано двох перших хворих на новий тип коронавірусу - у Забайкаллі і Тюменській області, повідомила віцепрем'єрка РФ, голова оперативного штабу Тетяна Голікова.

У Росії виявили двох хворих на коронавірус

За її словами, хворі - громадяни Китаю, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Ще напередодні ввечері повідомлялося, що в Росії поки ніхто не заразився коронавірусом.

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Голікова додала, що Росія через коронавірус обмежує перетин монгольського кордону з РФ і починає евакуацію російських громадян з китайського міста Ухань і провінції Хубей, якщо вони виявлять таке бажання. За її словами, в Ухані перебуває 300 громадян РФ, у Хубеї - 341. За її словами, росіянам дадуть можливість вибору - залишитися в Китаї чи повернутися, в разі рішення виїхати, вони проведуть два тижні в карантині.

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