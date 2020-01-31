Справу Кернеса розглянуть заново: Апеляційний суд скасував рішення про закриття

Таке рішення ухвалив Полтавський апеляційний суд, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне:UA.

Суд задовольнив скарги обвинувачення і сторони потерпілих.

"Апеляційні скарги прокурорів Генеральної прокуратури Ганілова, Ємця, потерпілого Ряполова та адвоката Зелькіна задовольнити. Постанову Київського районного суду міста Полтави від 10 серпня 2018 року стосовно обвинувачених Кернеса, Блінніка та Сміцького скасувати і призначити новий розгляд по суті в першій інстанції", - вирішив суд.

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Прокуратура оскаржила рішення, яке ухвалив Київський районний суд Полтави в серпні 2018 року. Тоді Кернеса і його охоронців обвинувачували у викраденні і побитті учасників харківського Євромайдану Сергія Ряполова та Олександра Кутятіна в січні 2014 року. Справа була закрита через систематичну неявку прокурорів на засідання.

Тепер справу буде знову розглянуто в суді першої інстанції.