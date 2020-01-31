Мета Путіна - дестабілізувати єдність Євросоюзу і скасувати санкції як єдиний механізм стримування агресії, - Порошенко

Про це лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив в інтерв'ю європейському виданню Euractiv.com, коментуючи ризик поступок західних держав у сторону Росії за рахунок українських інтересів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Це і є мета Путіна. Саме так він хоче дестабілізувати єдність Європейського Союзу. Я пишаюся тим, що моя команда під час мого президентського терміну не дозволяла Путіну залишатися на двосторонньому рівні. Я пишаюся тим, що ми маємо чудову співпрацю з Європейським Союзом. Ми зберігаємо санкції, і санкції насправді є єдиним механізмом утримувати Путіна за столом переговорів, чинити тиск на Росію, щоб вона вивела свої війська з окупованої території Донбасу та Криму", – наголосив Петро Порошенко.

Він зазначив, що російське керівництво не приховує того, що санкції є дуже обтяжливими для Кремля. "Є абсолютно чітка демонстрація: після відставки російський прем’єр-міністр Медведєв сказав, що санкції ЄС, санкції проукраїнської коаліції є дуже болючими для Росії. Це – ціна, яку Росія платить за 14 000 вбитих українців: понад 3000 українських військових та 11000 українських цивільних", – нагадав Порошенко.

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