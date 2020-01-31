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31.01.20 16:27

Ми підготували законопроєкт "Про СБУ", він в Офісі президента, - Баканов. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України підготувала новий проєкт закону "Про СБУ", який передбачає реформу відомства.

Про це заявив глава СБУ Іван Баканов на засіданні колегії спецслужби, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.

"Ми підготували новий проєкт закону "Про СБУ". Зараз документ в Офісі президента. Він задасть вектор перезапуску роботи Служби. Це фундамент, на якому зводиться будівля оновленої СБУ. Йдеться про зміну підходів у роботі - від реактивного до проактивного. Служба має зосередитися на нейтралізації загроз, а не боротися з їхніми наслідками", - зазначив глава спецслужби.

Ми підготували законопроєкт Про СБУ, він в Офісі президента, - Баканов 01

За його словами, новий законопроєкт про СБУ також передбачає "якісно інший рівень оплати праці".

"Зарплати співробітників СБУ будуть справді вищими. Але і рівень відповідальності підвищиться. Це я вам обіцяю", - зазначив Баканов.

Він також наголосив на досягненнях СБУ в 2019 році: попередження трьох терактів, які могли привести до загибелі мирних громадян; затримання одного з лідерів ІДІЛ на прізвисько "Аль Бара Шишані", який переховувався в Україні; викриття контррозвідкою чотирьох агентурних мереж ворожої спецслужби; попередження понад півтисячі кібератак, зокрема на інформаційні системи держорганів та об'єкти критичної інфраструктури.

У майбутньому, за його словами, СБУ буде ще більше уваги приділяти стратегічним питанням національної безпеки, боротьбі з тероризмом, контррозвідувальній діяльності.

Баканов зазначив, що СБУ відмовиться від невластивих їй функцій і повноважень й інакше працюватиме з кадрами.

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Він закликав керівників регіональних управлінь поліпшити оперативну роботу, не допускати зловживань і правопорушень з боку співробітників спецслужби.

Також Баканов на засіданні вручив державні та відомчі нагороди найкращим співробітникам СБУ.

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