Російські тюремники принижують, погрожують вбивством та кілька разів підпалювали шапку на голові фігуранта "справи українських диверсантів" Лимешка, - Денісова

"Геннадій Лимешко, який утримується в "ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ставропольському краю" повідомив, що співробітники виправної установи застосовують до нього моральний та психологічний тиск – говорять що його потрібно вбити, адже він прийняв іслам. Більше того, постійно принижують його гідність та вже декілька разів підпалювали на голові шапку. Він має побоювання за своє життя!", - йдеться в повідомленні Денісової на сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Омбудсмен зазначає, що у Лимешка погіршився стан здоров'я: зокрема, його турбує постійний зубний біль і біль у суглобах.

Але, незважаючи на це, адміністрація виправної установи не забезпечує надання необхідної медичної допомоги українцю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дикі головні болі і висип по всьому тілу, - засуджений у "справі українських диверсантів" Дудка розповів про стан здоров'я в російській колонії

"Володимир Дудка "ФКУ ИК 11 УФСИН России по Ставропольскому краю" також повідомляє про сильне погіршення стану здоров'я. У нього постійні головні болі на фоні високого артеріального тиску. Висипи, що були на тілі – не лікуються. Через це посилився свербіж", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим Денісова звертається з вимогою до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової невідкладно вжити заходів з метою дотримання прав громадян України - забезпечити належні умови утримання та безпеки Геннадія Лимешка, а також надати необхідну медичну допомогу незаконно засудженим громадянам України.

"Прошу тимчасово повіреного України у справах України в Російській Федерації Василя Покотила сприяти забезпеченню прав і свобод громадян України", - додала Денісова.

Омбудсмен також закликала міжнародну спільноту, дипломатів і представників правозахисних організацій посилити моніторинг дотримання прав українських громадян.

Як повідомлялося, Геннадій Лимешко був затриманий окупантами у серпні 2017 року і засуджений так званим "Судакським міським судом Республіки Крим" в травні 2018 року на 8 років за нібито незаконне виготовлення та зберігання вибухових речовин. Володимир Дудка незаконно позбавлений волі на 14 років "Севастопольська міським судом". Відбуває покарання в колонії суворого режиму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бессарабова етапували в СІЗО Ставропольського краю РФ, у Дудки погіршилося здоров'я









Как сообщалось, Геннадий Лимешко был задержан оккупантами в августе 2017 года и осужден так называемым "Судакским городским судом Республики Крым" в мае 2018 года на 8 лет за якобы незаконное изготовление и хранение взрывчатых веществ. Владимир Дудка незаконно лишен свободы на 14 лет "Севастопольский городским судом". Отбывает наказание в колонии строгого режима.