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31.01.20 17:01

Засідання суду у справі Савченко та Рубана перенесли на 12 березня

Засідання Броварського міськрайонного суду Київської області у справі щодо народного депутата України VIII скликання Надії Савченко та екскерівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана знову перенесено.

Засідання суду у справі Савченко та Рубана перенесли на 12 березня

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, засідання відбудеться 12 березня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Засідання перенесли на 12.03 на 11.00. Не з'явилася сторона захисту Рубана", - сказали у відомстві.

За інформацією Офісу Генпрокурора, прокурори просили залучити безкоштовних адвокатів, але суд не угледів підстав для цього.

Савченко підозрюють у підготовці теракту. Нагадаємо, 15 березня 2018 року Генеральний прокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради три подання: про зняття недоторканності, затримання й арешт народного депутата Надії Савченко. Її підозрюють у спробі організації "збройного державного перевороту методом терору".

15 квітня 2019 року народного депутата Надію Савченко та екс-керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана звільнили з-під варти в залі Броварського міськрайонного суду Київської області.

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