Законопроєкт про працю повністю не відповідає Конституції, євростандартам і міжнародному законодавству, - Фріз

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомила нардеп від "Європейської солідарності" Ірина Фріз.

"Ігнорується ряд Конвенцій МОП (Міжнародна організація праці. - Ред.). Де-факто уряд хоче де-юре знищити права працівників і втручатись в діяльність неугодних работодавців", - зазначила вона.

За її словами, згідно із законопроєктом, скасовується прив’язка розміру мінімальної зарплатні до розміру прожиткового мінімуму, що призведе загалом до зниження грошового забеспечення.

"Скасовується два вихідних на тиждень. Уряд вважає – одного цілком достатньо.Перенесення робочих днів, відпустка по догляду за дитиною, відкликання з відпустки, тривалість перерв – все це, на думку Кабміну, має бути "за домовленістю сторін". Разом з тим, відпустка без збереження заробітної плати ("за власний рахунок") збільшується до 30 календарних днів,- непоганий варіант економії та "стимулювання" працівників на власний розсуд", - підкреслила нардеп.

Також, робочий час та нормування праці встановлюватимуться самим роботодавцем без участі профспілок і будь-яких обмежень, навіть щодо надурочних робіт.

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"Скасовується зобовязання щодо подвійної оплати праці за понаднормові години. Скіільки вирішить стільки й виплачуватиме роботодавець працівнику", - підкреслила Фріз.

Крім того, в законопроекті прописані необмежені можливості для розірвання трудового договору на будь-яких підставах за бажанням роботодавця.

"Пропонується закріпити новий трудовий договір з нефіксованим робочим часом, відповідно до якого обов’язок працівника виконувати роботу виникає виключно за умови надання роботодавцем роботи, без гарантій того, що така робота буде надаватися постійно. Грубо кажучи, працівник перетворюється на безправну істоту, яку будь-коли можна використати, але й в будь-який момент викинути "за борт", - зазначила нардеп.

"У мене для прем’єр-міністра є погані новини. По-перше ви внесли законопроєкт, який суперечить Конституції і міжнародним актам. По-друге, ну вам як мінімум для управління виконавчою гілкою влади варто знати аксіому права - нові закони не можуть звужувати права та погіршувати будь-яким чином умови, надані діючим законодавством", - підсумувала Фріз.

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