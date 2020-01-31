Зеленський підписав закон про зниження штрафів за порушення прав працівників

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Ради.

Йдеться про законопроєкт №1233 "Про внесення змін до Кодексу законів про працю України (щодо усунення норм, які порушують права і законні інтереси роботодавців України)".

Документом вносяться зміни до статті 265 Кодексу законів про працю України, якими пропонується на законодавчому рівні закріпити новий механізм застосування штрафних санкцій. Так, якщо роботодавець порушив законодавство вперше, до нього буде застосовуватися письмове попередження.

Водночас пропонується зменшити розміри штрафних санкцій за порушення законодавства про працю.

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Зокрема, штраф за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору, оформлення працівника на неповний робочий час в разі фактичного виконання роботи повний робочий час, або виплати заробітної плати без нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та податків запропоновано знизити з тридцятикратного (125,19 тис. грн) до чотирикратного(16,69 тис. грн) розміру мінімальної заробітної плати.