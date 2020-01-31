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31.01.20 17:26

Льовочкіну, яка голосувала за повернення Росії, обрали членом регламентного комітету ПАРЄ

Комітет складається з 37 членів. Його завдання - забезпечувати належне застосування правил і процедур Парламентської асамблеї ради Європи.

Льовочкіну, яка голосувала за повернення Росії, обрали членом регламентного комітету ПАРЄ

Відповідну інформацію опубліковано на офіційному сайті ПАРЄ, інформує Цензор.НЕТ. Прізвище Льовочкіної тепер вказане на сторінці Регламентного комітету Асамблеї.

До складу Регламентного комітету входять 37 осіб. Крім Льовочкіної, там є ще один член української делегації - Сергій Власенко.

Робота комітету спрямована на забезпечення належного застосування правил і процедур ПАРЄ. Він також має стежити за тим, щоб тексти ухвалених Асамблеєю документів відповідали її практиці.

У четвер, 30 січня, стало відомо, що Юлія Льовочкіна голосувала за повернення делегації Росії в ПАРЄ. Вона - єдина представниця України, яка підтримала повернення росіян.

Глава української делегації Єлизавета Ясько після цього заявила, що не має повноважень виключити Льовочкіну зі складу української делегації.

Льовочкіну, яка голосувала за повернення Росії, обрали членом регламентного комітету ПАРЄ 01

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