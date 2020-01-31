Екснардeпу Дубовому у справі заводу "Краян" призначили заставу в розмірі 15 млн грн

Про це повідомляє кореспондент LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Новому фігуранту інкримінують організацію корупційної афери із заволодіння 92 млн грн з бюджету Одеси шляхом купівлі збанкрутілого заводу "Краян" за свідомо вдвічі завищеною ціною", - пише видання.

Прокуратура просила Дубовому заставу в 30 млн грн. Суд призначив заставу в розмірі 15 млн грн, а також зобов'язав його нe спілкуватися зі свідками і здати паспорти. І Дубовой, і його захисники від коментарів після судового засідання відмовилися.

Видання зазначає, що в справі щодо заволодіння понад 92 млн грн з бюджету Одеси шляхом купівлі збанкрутілого заводу "Краян" за вдвічі завищеною ціною в 2016 році з'явилося четверо підозрюваних: ексдепутат Кілійської райради Одеської області Анатолій Коломієць, депутат Одеської обласної ради Олег Бабенко, екснардеп Олександр Дубовой і помічниці мера Одеси Геннадія Труханова Олена Попова.

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