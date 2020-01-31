Кабмін запустив пілотний проєкт зі щоквартальної оцінки результатів діяльності голів ОДА

Згідно з постановою уряду №35, до 31 грудня 2021 року зупиняється дія постанови про щорічний звіт глав ОДА, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Моніторинг та оцінка буде проводитися з метою аналізу результатів виконання повноважень місцевими адміністраціями, виявлення проблемних питань розвитку регіонів і причин їх виникнення, а також підвищення ефективності ухвалення управлінських рішень.

Моніторинг та оцінка проводитимуться секретаріатом Кабміну шляхом відстеження динаміки одержуваних показників державної статистики, інформації центральних органів виконавчої влади, місцевих держадміністрацій та інших джерел відкритих даних. Така інформація буде подаватися в секретаріат уряду щокварталу не пізніше 29 числа наступного місяця.

Читайте також: Київські чиновники підозрюються в розкраданні 480 тис. грн на ремонті дитсадка, - прокуратура

Протягом 3 місяців після завершення реалізації експериментального проєкту секретаріат Кабміну повинен буде підготувати висновок про результати його реалізації і пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових актів.