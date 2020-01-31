У Хмельницькому на карантин закриваються всі школи, - міськрада

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.

"Через підвищення рівня захворюваності учнів установ загальної середньої освіти міста Хмельницького на грип та гострі респіраторні інфекції та у зв'язку з необхідністю профілактики їх епідемічного поширення з понеділка, 3 лютого, призупинено навчальний процес в усіх закладах загальної середньої освіти Хмельницького", - йдеться в повідомленні .

Зазначається, що виняток становлять приватні освітні установи і Хмельницька загальноосвітня санаторна школа-інтернат №2.

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