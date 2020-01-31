Нардепи від ОПЗЖ подали подання до КС з метою повернути недоторканність

Про це повідомляє пресслужба суду, інформує Цензор.НЕТ.

Депутати вважають закон неконституційним, оскільки Верховна Рада прийняла його з порушенням процедури. Так, за нього попередньо проголосували в ніч на 30 серпня і остаточно прийняли 3 вересня. Щоб це було можливим, депутати почали першу сесію раніше і закрили після одного засідання.

В поданні зазначається, що перша сесія не була черговою, тому на ній не можна було розглядати поправки до Конституції.

Також депутати зазначили, що Верховна Рада при ухваленні закону проігнорувала застереження Конституційного суду. Тоді суд звернув увагу, що під час ухвалення закону необхідно враховувати стан політичної і правової системи в країні і її здатність забезпечити безперешкодне здійснення депутатами своїх повноважень.

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Крім того, в поданні підкреслюють, що законопроєкт подав колишній президент Петро Порошенко, а не Володимир Зеленський. Зазначається, що за ст. 105 регламенту Верховної Ради, поданий президентом законопроєкт вважається відкликаним, якщо його повноваження були припинені до прийняття законопроєкту в першому читанні.

Нагадаємо, Верховна Рада у вересні ухвалила законопроєкт (№7203) про внесення змін до ст. 80 Конституції України, яким передбачено скасування недоторканності народних депутатів з 2020 року.

3 грудня Верховна Рада України прийняла за основу в першому читанні законопроєкт №2237 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою приведення у відповідність до закону "Про внесення змін до статті 80 Конституції України про недоторканність народних депутатів України".

18 грудня парламент проголосував у цілому за законопроєкт про реалізацію скасування недоторканності нардепів.