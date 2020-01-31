У Рівному поклали в інфекційний бокс дівчину, яка повернулася з Китаю

Про це розповіла Радіо ТРЕК головний лікар інфекційного відділення Рівненської ЦМЛ Галина Максимчук, передає Цензор.НЕТ.
До лікарні вона звернулася сама, тому що у неї підвищилася температура, з'явилися нежить і кашель. Дівчина повідомила, що днями повернулася з Китаю.
"Панікувати не потрібно. Тому цей випадок не можна вважати як підозру на коронавірус. Клінічних ознак немає. Залучати медиків зі столиці поки немає сенсу. Дівчина в нашому відділенні перебуває для дообстеження і спостереження. Вона зараз в ізольованому боксі, всім необхідним її забезпечують. Посуд обробляють спецзасобами. Відвідини, звичайно, заборонено", - зазначила Максимчук.
Дівчину ізолювали на 10 днів.