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31.01.20 18:59

Ворог від початку доби 31 січня 6 разів порушив перемир'я. Втрат немає, - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював наші позиції із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Ворог від початку доби 31 січня 6 разів порушив перемир'я. Втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив п'ять обстрілів по наших позиціях, а саме:

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Крім цього, з ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і іншої стрілецької зброї ворог обстріляв захисників Луганського, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Сьогодні, 31 січня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає".

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