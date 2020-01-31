Ворог від початку доби 31 січня 6 разів порушив перемир'я. Втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив п'ять обстрілів по наших позиціях, а саме:

поблизу населеного пункту Широкине - з мінометів калібру 82 мм противник випустив 13 мін, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;

неподалік Старогнатівки - з гранатометів різних систем;

поруч з Авдіївкою - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

поблизу Вікторівки - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

в районі Лебединського - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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Крім цього, з ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і іншої стрілецької зброї ворог обстріляв захисників Луганського, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Сьогодні, 31 січня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає".

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