Деркач подав до суду на журналістів, які розповіли, як його оточення присвоїло 41,5 га землі в Конча-Заспі

Про це написав на своїй сторінці в Facebook журналіст Bihus.info Олександр Курбатов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми розкрутили справу на мільярд! Наше розслідування про те, як оточення нардепа Деркача урвало собі близько 42 гектарів землі між озерами Конча і Заспа, зацікавило СБУ і київську прокуратуру. Вони оцінили землю в 930 млн гривень і "викрили факт незаконного заволодіння" цими 41, 5 гектарами заповітної землі. Зараз Печерський суд заарештував ці земельні ділянки і почалися заходи щодо їх повернення в державну власність", - написав журналіст.

Курбатов підкреслив, що 41,5 га - це більше, ніж маєток площею 20 га у Ахметова і 35 га у Юрія Іванющенка.

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За даними журналістів-розслідувачів, цю землю розділили на 23 ділянки, яку отримали помічники, партнери та довірені особи Деркача, а також співробітники належної йому ТРК "Ера". Після ця земля зібралася в руках чотирьох осіб, троє з яких - максимально близькі до Деркача.

"Після нашого сюжету Деркач подав на мене і BIHUS.info позов. Нібито, ми набрехали, що ці люди з ним не пов'язані, що вони отримали землю законно. А ще Деркач хоче 50 000 гривень компенсації. Але, Андрію Леонідовичу, замість наших грошей у вас заберуть землю. А, точно, це не у вас, а у людей, які не мають до вас стосунку. Ну тоді і переживати вам немає сенсу. Не переживаєте, ніт?" - додав Курбатов.

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