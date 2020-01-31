Розвідувальний корабель для ВМС України, який добудовують в Одесі, вперше вийшов у море для ходових випробувань. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування ВМС України.

"30 січня від стінки заводу "Україна" м.Одеса в море вийшов корабель, який запланували для передачі Військово-Морським Силам ЗСУ. Метою виходу було проведення частини заводських ходових випробувань. Упродовж дня представники заводу разом з екіпажем виконували різні завдання з перевірки якості роботи механізмів і агрегатів корабля відповідно до запланованого графіка", - сказано в повідомленні.

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Нагадуємо, корабель побудовано з корпусів риболовецьких траулерів проєкту 502ЕМ і модернізовано в середній розвідувальний. На воду його спустили у квітні 2019 року на київському суднобудівному заводі "Кузня на Рибальському". На початку жовтня корабель плавучим доком переправили до Одеси, де здійснюється його дообладнання на підприємстві "Судноверф Україна".