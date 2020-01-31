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31.01.20 19:45

Розвідувальний корабель для ВМС України, який добудовують в Одесі, вперше вийшов у море для ходових випробувань. ФОТО

Розвідувальний корабель ВМС України, який добудовують зараз на судноверфі в Одесі, вперше вийшов у море.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування ВМС України.

Розвідувальний корабель для ВМС України, який добудовують в Одесі, вперше вийшов у море для ходових випробувань 01

"30 січня від стінки заводу "Україна" м.Одеса в море вийшов корабель, який запланували для передачі Військово-Морським Силам ЗСУ. Метою виходу було проведення частини заводських ходових випробувань. Упродовж дня представники заводу разом з екіпажем виконували різні завдання з перевірки якості роботи механізмів і агрегатів корабля відповідно до запланованого графіка", - сказано в повідомленні.

Розвідувальний корабель для ВМС України, який добудовують в Одесі, вперше вийшов у море для ходових випробувань 02

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Розвідувальний корабель для ВМС України, який добудовують в Одесі, вперше вийшов у море для ходових випробувань 03
Розвідувальний корабель для ВМС України, який добудовують в Одесі, вперше вийшов у море для ходових випробувань 04

Нагадуємо, корабель побудовано з корпусів риболовецьких траулерів проєкту 502ЕМ і модернізовано в середній розвідувальний. На воду його спустили у квітні 2019 року на київському суднобудівному заводі "Кузня на Рибальському". На початку жовтня корабель плавучим доком переправили до Одеси, де здійснюється його дообладнання на підприємстві "Судноверф Україна".

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