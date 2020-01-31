У діяльності митниці ми ще не бачимо результатів, - глава комітету ВР Гетманцев про роботу голови Митної служби Нефьодова

Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю LIGA.net

Відповідаючи на запитання про діяльність голови ДПС Сергія Верланова і глави ДМС Максима Нефьодова, Гетманцев зазначив: "Ми залучені в процес діяльності цих органів, тому що у нас в комітеті є така практика - ми регулярно заслуховуємо їхні звіти. Верланова заслуховували один раз, Нефьодова - вже двічі. Дійсно щодо Нефьодова ситуація гірша, хоча він вирівнявся з показниками, якщо порівнювати надходження в доларах рік до року. Навіть зробив трохи більше в доларі, але в гривні це катастрофічна різниця. Вона, звичайно ж, пояснюється курсом і енергоринком, але питання все одно залишаються.

Чого ми не бачимо на митниці, що ми бачимо в ДПС? Якщо подивимося на діяльність митниці неозброєним поглядом, бачимо ті самі черги, оголошення в інтернеті про завезення товару за якоюсь вартістю за кілограм без внутрішнього огляду. Мало того, що цей бізнес працює, так він ще й загальнодоступний. Схеми з ухилення від оподаткування як працювали, так і працюють. Ми пам'ятаємо, як ще влітку СБУ перекрила контрабандні канали. Мережі, споживачі скаржилися, що не можуть отримати товар. Не потрібно нікуди ходити, навіть цифри перевіряти. Всі бачили, що контрабандні потоки припинилися. А тепер чомусь поновилися. У нас є питання - чому?

Читайте також: Перебування Нефьодова на посаді глави Митної служби коштує країні 200 млн грн щодня, - нардеп від "СН" Холодов

Тому щодо діяльності митниці ми ще не бачимо результатів. Може, мало часу пройшло".

Відповідаючи на запитання, що Нефьодов має "залізною рукою" розігнати корупціонерів, глава комітету ВР зазначив: "Це питання політичної волі, я згоден. Насправді ті кілька сімей, які здійснюють контрабандну діяльність сукупно з силовими органами, загальновідомі. Тим більше правоохоронним органам. Це питання правил гри на цьому ринку. Тобто до них доводиться інформація: "Шановні панове, з завтрашнього дня ми починаємо митнитись або припиняємо роботу". Упевнений, механізми припинення сірого імпорту прості і всі перебувають у руках керівництва митниці".

"Я переконаний у тому, що у контрабандистів дуже прибутковий бізнес. Але ніхто з державою не вступатиме в активну конфронтацію. Ми ж не бананова республіка", - резюмував Гетманцев.