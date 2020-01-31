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31.01.20 22:12

За систематичні хабарі затримано головного інспектора митного поста "Запоріжжя", - СБУ. ФОТО

Співробітники СБУ викрили в систематичному отриманні хабарів головного державного інспектора митного поста "Запоріжжя" Дніпровської митниці ДМС України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За систематичні хабарі затримано головного інспектора митного поста Запоріжжя, - СБУ 01

Оперативники спецслужби встановили, що чиновник систематично вимагав гроші від підприємців за сприяння в безперешкодному митному оформленні товарів, які ввозилися в Україну. У разі відмови зловмисник погрожував бізнесменам штучними перешкодами і гальмуванням процесу оформлення та пропуску вантажів. За оформлення одної митної декларації він вимагав 500 гривень. Таким чином із кожної комерційної структури він отримував щомісяця данину в розмірі 50 тис. гривень.

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Правоохоронці затримали інспектора на робочому місці під час одержання частини хабаря із загальної суми 40 тис. гривень.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, проводяться слідчі дії.

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