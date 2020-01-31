В Ізраїлі з розумінням поставилися до того, що Зеленський віддав місця української делегації жертвам Голокосту, - посол Ліон

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю LB.ua заявив посол Ізраїлю в Україні Джоел Ліон.

"Міністр охорони навколишнього середовища Ізраїлю Зеєв Елькін і інші ізраїльські міністри теж відмовилися від своїх місць на церемонії на користь жертв Голокосту, так що до рішення Зеленського поставилися з розумінням... Президент Зеленський, до речі, запропонував віддати одне з місць моїй мамі, але ми не захотіли цього робити", - зазначив дипломат.

Посол додав, що в Ізраїлі проходить третя за рахунком дострокова виборча кампанія, тому на адресу іноземних лідерів можуть звучати різні заяви від тих чи інших чиновників.

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Водночас Ліон вказав, що керівництво "Яд Вашем" спочатку запросило жертв Голокосту, але не врахувало вік постраждалих у трагедії.

"Знаю від співробітників Яд Вашем, що було прийнято рішення запрошувати жертв Голокосту, але при цьому ще потрібно було врахувати, що людям може бути просто фізично важко. Коли приїжджає стільки глав іноземних держав, система безпеки настільки жорстка, що іноді простіше подивитися церемонію вдома по телевізору", - сказав посол.

Нагадаємо, що президент Зеленський був в Ізраїлі під час проведення форуму пам'яті Голокосту, але не був присутній на ньому. Він віддав місця української делегації жертвам Голокосту і їхнім сім'ям. Таким чином президент України не брав участі в ключовій церемонії форуму, де одним зі спікерів був президент РФ Володимир Путін.

Замість цього на запрошення головного рабина України Моше Асмана Зеленський відвідав Стіну плачу, де була виголошена молитва за мир в Україні.

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