Будинок утеплити, вікна та двері - замінити, - Гончарук про те, як знизити платіжки за опалення

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу уряду.

"В середньому за двокімнатну квартиру в енергоефективному будинку мешканці платять 677 грн, їхні сусіди на тій самій вулиці в будинку, який вимагає термомодернізації - 1211 грн", - сказав Олексій Гончарук.

У будинку, який оглянув прем'єр, вікна та двері, зокрема в тамбурі і напівпідвальних приміщеннях, замінили на енергоефективні, саму будівлю утеплили.

Всього на ці заходи витратили 889 тис. грн. Значну частину цих грошей компенсували з державного (285 тис. грн), міського (267 тис. грн) і обласного бюджетів (8 тис. грн). Таким чином, самі жителі витратили на модернізацію 329 тисяч гривень.

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"Мета уряду - зробити так, щоб витрати людей на комунальні послуги були не більше 15% сімейного бюджету. Найефективніший спосіб знизити витрати - підвищити енергоефективність будівель. У платіжці є дві складові - ціна тепла та обсяг споживання. Суттєво зменшити споживання можна за рахунок енергоефективних заходів. Економія від 25% до 60% тепла веде до зменшення суми в платіжці", - підкреслив Гончарук.

Всього в Україні 180 тисяч багатоквартирних будинків. Більшість із них не є енергоефективними.

У 2020 року уряд виділив 400 млн грн на співфінансування "теплих кредитів" для населення та ОСББ на енергоефективність: утеплення будинків, встановлення індивідуальних теплових пунктів, лічильників, заміну вікон. До 70% цих витрат компенсує уряд. Також додаткова винагорода за заходи з енергоефективності передбачається від місцевої влади.

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