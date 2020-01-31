Зеленський провів нараду з питань зниження тарифів на опалення. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський заслухав інформацію про те, які кроки було зроблено для зменшення вартості послуг і зниження енергоспоживання з моменту, коли це питання обговорювалося на засіданні Ради розвитку громад і територій у грудні 2019 року.

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"Всі ми боролися за це. Будь ласка, за результатами. Мене цікавить, яка платіжка була в грудні, для порівняння - у січні, що чекає людей у лютому", - сказав президент. Зеленський зазначив, що, за його інформацією, багато споживачів справді констатують зменшення сум у рахунках за послуги ЖКГ. Водночас є повідомлення про мінімальне зниження тарифів або його повну відсутність.

За словами прем'єр-міністра Гончарука, за грудень споживачам було нараховано до сплати на 5-35% менше - залежно від міста та регіону.

"В цілому 143 підприємства в 120 містах прийняли рішення про зниження тарифу, і досить значний відсоток людей у країні отримав реальне зменшення рахунків у грудні. Ми продовжуємо працювати з обласними адміністраціями, і в січні очікуємо, що більше підприємств зможуть долучитися до цього процесу", - повідомив глава уряду.

Прем'єр підкреслив, що в тих містах, де тарифи на тепло раніше були економічно обгрунтованішими, зараз менше можливості для їх зниження, ніж у регіонах, де вони були завищеними. Гончарук також додав, що на вартість тепла в кожному регіоні впливає технічний стан підприємств теплокомуненерго, їхнє обладнання, обсяги споживання і втрати тепла.

Учасники зустрічі погодилися, що основний запас зменшення вартості тепла для населення не в зниженні цін на газ, а в проведенні ефективної термомодернізації будівель і реалізації заходів з енергоефективності в житловому фонді.