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31.01.20 21:27

Шокін заявив, що його намагалися отруїти ртуттю

Колишній генпрокурор України Віктор Шокін заявив, що був отруєний ртуттю п'ять місяців тому.

Шокін заявив, що його намагалися отруїти ртуттю

Як передає Цензор.НЕТ, про це Шокін розповів в інтерв'юТСН.

За його словами, він останні п'ять місяців бореться за життя. Як говориться в телесюжеті, вперше ексгенпрокурору стало зле у вересні минулого року в Греції: він знепритомнів на вулиці

"Це трапилось приблизно об 11:40, дуже поряд був госпіталь, швидка допомога і дуже гарні фахівці. Згідно з висновком грецької клініки, де я перебував спочатку у реанімації, в мене було дві зупинки серця. Для того, щоб мене повернути з того світу, було застосовано електрошокери для моєї реанімації. Потім я перебував вісім діб у реанімації, а згодом мене перевели до палати. Я не міг ходити, вчився там ходити заново", - заявив Шокін.

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Пізніше, за словами Шокіна, було встановлено, що його було отруєно ртуттю. На підтвердження він надав виписки з історії хвороби, зроблені у Відні, в клініці "Рудольфінерхаус", де він проходить лікування у лікаря Миколи Корпана, який лікував третього президента України Віктора Ющенка від отруєння діоксином.

Зараз свій стан Шокін називає задовільним, наступний візит до лікарів у Відень заплановано на лютий.

Він також повідомив, що сподівається на компетентність правоохоронних органів Греції.

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"У мене немає явних ворогів, яких я точно знаю, що це ворог. Безумовно, одна з версій, але ця версія потребує дослідження, але є можливість причетності Байдена якимось чином до цих питань. Я звернувся офіційно до грецьких правоохоронних органів з цього питання, там є моя офіційна заява, просив їх розслідувати. Наскільки мені відомо, справа кримінальна порушена і розслідується, але це тільки моя інформація. Офіційно я ще відповіді не отримав, хоча звернувся досить давно з питання порушення кримінального провадження у зв’язку з моїм навмисним вбивством", - цитує Шокіна сайт ТСН.

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