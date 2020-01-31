Ратифікацію кнесетом договору про зону вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем гальмують парламентські вибори, - посол Ліон

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю LB.ua повідомив посол Ізраїлю в Україні Джоел Ліон.

"В Ізраїлі ми зараз йдемо на третій тур парламентських виборів. Це означає, що все в Ізраїлі було призупинено більше, ніж на рік. Ми підписали з Україною угоду про зону вільної торгівлі рік тому. Її не було ратифіковано. Вона і не могла бути ратифікованою Ізраїлем. Тому вона зараз не працює", - сказав дипломат.

Посол пояснив, що перехідний уряд не може подати угоду на ратифікацію в парламент, який вже розпущено. Водночас, як зазначив Ліон, прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху попросив відповідальних за ЗВТ ізраїльських чиновників вирішити це питання.

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"Прем'єр-міністр Нетаньяху попросив юрисконсультів перевірити, чи можемо ми щось із цим зробити. Він запитав про це на зустрічі. Сподіваюся, вони знайдуть якесь рішення. Але так, це перешкода, яку ми повинні подолати", - сказав посол.

Він упевнений, що відразу після запуску зони вільної торгівлі оборот між двома країнами значно виросте.

"У той момент, коли ЗВТ запрацює, ми побачимо зростання товарообігу, зростання економіки. Адже якщо ви з України зможете експортувати товари в Ізраїль без податків, зрозуміло, ізраїльтяни захочуть їх придбати, купити їх у більшій кількості. Те ж саме станеться з іншою стороною. Товарообіг буде рости. Але зараз він не може зростати, тому що угода ще не вступила в силу", - зазначив Ліон.

Нагадаємо, договір про ЗВТ було підписано в січні 2019 року в рамках візиту президента Петра Порошенка до Ізраїлю. Підписи під документом також поставили перший віцепрем'єр-міністр-міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів і в.о. міністра економіки і промисловості Ізраїлю Елі Коен.

Проект передбачає скасування ввізних мит для 80% українських промислових товарів і 70% мит на ізраїльський імпорт.

11 липня 2019 року Верховна Рада ратифікувала ЗВТ з Ізраїлем.