Захист Антоненка виступає проти продовження термінів слідства на 4 місяці. ДОКУМЕНТ

Відповідний документ опубліковано на сайті компанії "СЕНС Консалтинг", інформує Цензор.НЕТ.

На думку адвоката, клопотання про продовження термінів досудового слідства у справі Шеремета не відповідає вимогам Кримінально-процесуального кодексу.

Так, слідчі не вказують "навіть на рівні припущень", яке значення для суду матимуть результати експертиз, заради проведення яких вони просять продовжити терміни слідства, стверджує Круговий. Термін, необхідний для проведення кожної експертизи, не позначено. У клопотанні, за його словами, не вказано обставини, які не дозволили слідчим раніше здійснити процесуальні дії.

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"Пана Антоненка позбавлено волі вже 46 днів, дав свідчення як підозрюваний, здав тест ДНК, вину і будь-яку причетність до злочину повністю заперечує, крім доказів власної невинності інших корисних для слідства відомостей повідомити не може. Однак слідчі постійно і системно, зокрема всупереч постанові слідчого судді від 26.12.2019, ухиляються від надання йому матеріалів підозри (відеофайлів) і висновку експертизи ДНДКЦ МВС No9-2/56Ф від 25.08.2016 разом з ілюстративною таблицею на 6 аркушах, який об'єктивно спростовує факт перебування пана Антоненка на місці злочину", - підкреслив адвокат.

Захист вважає, що у слідства немає об'єктивних доказів для підтвердження звинувачення, і ці дані воно намагається зібрати тільки зараз.

"Ніщо не заважає завершити досудове розслідування прямо зараз, чим дотриматись вимог п. 3 ст. 5 Конвенції, ч. 1 ст. 283 КПК України", - додав Круговий.

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Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.



















