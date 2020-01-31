Законопроєкт про перехід на електронні трудові книжки може бути ухвалено Радою в лютому, - Дубілет

Про це в ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера повідомив міністр Кабміну Дмитро Дубілет, інформує Цензор.НЕТ.

"Всю технічну та організаційну роботу для переходу на електронні трудові книжки Кабмін уже провів. Зараз законопроєкт чекає голосування у Верховній Раді.

Я дуже сподіваюся, що впродовж лютого він буде проголосований і відразу наступного дня після публікації українці зможуть мати опцію на використання електронних трудових книжок. А також вирішити, чи хочуть вони мати трудову книжку в паперовому вигляді чи ні", - заявив Дубілет.

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