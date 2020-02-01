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01.02.20 08:40

Російські окупанти за добу 8 разів порушили перемир'я на Донбасі: втрат немає

Першого лютого озброєні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював наші позиції з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів й іншої стрілецької зброї.

Російські окупанти за добу 8 разів порушили перемир'я на Донбасі: втрат немає

Про це йдеться у зведенні штабу ООС, передає Цензор.НЕТ.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив п’ять обстрілів по наших позиціях, а саме:
-поблизу населеного пункту Широкине – з мінометів калібру 82 мм противник випустив 13 мін, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
-неподалік Старогнатівки – з гранатометів різних систем;
-поруч з Авдіївкою – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
-поблизу Лебединського – з ручного протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та іншої стрілецької зброї;
-у районі Василівки – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

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Три ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
-двічі поряд з Луганським – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
 -поруч з Новолуганським – зі станкового протитанкового гранатомету противник здійснив 7 пострілів.
Вчора, 31 січня, у результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.
З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.
За поточну добу втрат немає", - повідомили в штабі ООС.

Російські окупанти за добу 8 разів порушили перемиря на Донбасі: втрат немає 01
Російські окупанти за добу 8 разів порушили перемиря на Донбасі: втрат немає 02

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