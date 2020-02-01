Найманці РФ на Луганщині залишили без світла населений пункт і хочуть звинуватити ЗСУ в його обстрілі

Про це повідомили в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

"31 січня в результаті наїзду БМП зі складу 4-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу окупаційних військ РФ у Луганській області на опору електропередач на вул. Шкільна у тимчасово окупованому населеному пункті Хороше (Луганська область) було пошкоджено лінію електроживлення та повністю знеструмлено населений пункт", - сказано в повідомленні.

За інформацією українських військових, представники місцевої російської окупаційної адміністрації, мімікровані під так звані органи влади "ЛНР", намагаючись приховати факт причетності найманців збройних формувань Російської Федерації до цього інциденту, підготували низку повідомлень на своїх інформаційних ресурсах, які мають на меті звинувати українських військових в обстрілах мирного населення та руйнуванні цивільної інфраструктури.

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"Об'єднані сили ніколи не вели та не будуть вести вогонь по житловому сектору, наражаючи на небезпеку мирне населення, яке там проживає.

Повага до своїх співгромадян, безумовне дотримання домовленостей та взятих на себе зобов’язань є честю для Об’єднаних сил, на відміну від адептів "русского міра", для яких свідома брехня давно стала нормою", – додали в штабі ООС.