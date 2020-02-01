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01.02.20 11:00

Кількість жертв китайського коронавірусу зросла до 259, інфіковано майже 12 тис. осіб

Кількість жертв нового коронавірусу в Китаї зросла до 259 осіб, понад 11,7 тисячі осіб заразилися.

Кількість жертв китайського коронавірусу зросла до 259, інфіковано майже 12 тис. осіб

Про це 1 лютого повідомив Державний комітет з питань гігієни та охорони здоров'я КНР, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на північ 31 січня, державний комітет з питань охорони здоров'я отримав від 31 провінції (районів, міст центрального підпорядкування) інформацію про 11 791 підтверджений випадок зараження пневмонією, викликаною новим типом коронавірусу, з них 1 795 осіб перебувають у важкому стані, 259 померли , 243 людини виписані з лікарень", - йдеться в повідомленні.

За останню добу померли 46 осіб, виявлено 2 102 нових випадки інфікування.

Окремо в Гонконзі виявлено 13 підтверджених випадків зараження вірусом 2019 nCoV, в Макао - сім, на Тайвані - десять.

Крім того, зареєстровані ще 17 988 випадків з підозрою на новий тип коронавірусу.

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Уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.

Новий вірус виявлений у 21 країнах.

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