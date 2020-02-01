Суддя Волкова, яка звільнила Садовника, що розстрілював майданівців, підвердила, що Портнов постійно проживав в Україні

Про це повідомляє "Судовий репортер", інформує Цензор.НЕТ.

Рішення ухвалила суддя Печерського суду Світлана Волкова.

Портнов повідомив, що 22 лютого 2014 виїхав за межі України і не міг повернутися у зв’язку з політичним і безпідставним кримінальним переслідуванням. За наполяганням української влади в ЄС та Канаді до нього були застосовані санкції. Відтак Портонов мусив шукати роботу за кордоном, але намагаючись зберегти зв’язки з Україною.

14.04.2014 р. він був прийнятий на посаду директора департаменту з надання правової допомоги за кордоном адвокатського об’єднання "Корпоративні технології". Одночасно наказом голови об’єднання від йому оформлено службове відрядження за межі України строком на 60 днів. Це відрядження неодноразово продовжувалося аж до 19 травня 2019 і в цей день він повернувся в Україну. За весь період відрядження йому в Україні нараховувалась зарплата і сплачувались податки.

Портнов просив встановити факт безперервного проживання його в Україні останні 5 років, оскільки від цього залежить реалізація його права на працю та участь в управлінні державними справами, зокрема, можливість бути обраним народним депутатом. До слова, ценз осілості для кандидата у президенти складає 10 років, хоча сам Портнов про це не згадує.

Печерський суд побажання Портнова задовольнив, врахувавши висновки Верховного Суду, що строк службового відрядження входить до строку безперервного проживання на території України.

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Портнов повернувся в Україну 19 травня 2019 року після п'ятирічної відсутності. "Друзі, понад п'ять років я не був у своїй країні", - написав тоді він.

Під час президентства Віктора Януковича Портнов був заступником глави Адміністрації Президента, він брав участь в написанні т.зв. "Диктаторських законів", курирував в АП правові питання.

Після Революції Гідності Портнов покинув Україну і оселився у Відні.

За словами Коломойського,Портнов також жив в Ізраїлі. Вони підтримують дружні відносини і часто спілкуються.

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Нагадаємо, що в серпні 2019 рік суд стягнув на користь Портнова 1,8 млн грн морального збитку, а також 5 млн грн відшкодування витрат на адвокатів у зв'язку з діями Генпрокуратури, МЗС і посла Канади.

Окремо варто відзначити, що суддя Волкова, яка ухвалила рішення щодо Портнова, тільки в жовтні 2019 відновилася на посаді. У 2016 році її звільнила Верховна Рада за порушення присяги. У 2014 році Волкова змінила запобіжний захід командиру "чорної роти" спецпідрозділу "Беркут" Дмитру Садовнику, відпустивши його з-під варти, після чого він втік до Росії. Тепер Волкову судять за ухвалення неправосудного рішення.