Олігарх Пінчук оплатив поїздку до Давосу для 15 "слуг народу", - Дубінський

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський, передає Цензор.НЕТ.

Так, за словами Дубінського, оплатили поїздку самостійно:

Дмитро Наталуха;

Леся Забуранна;

Сергій Нагорняк;

Вадим Галайчук.

Фонд Сороса оплатив поїздку:

Марині Бардіній (помічниця Лещенка минулого скликання).

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Всім іншим депутатам витрати повністю покрив Віктор Пінчук. Це:

Давид Арахамія

Олександр Корнієнко

Олексій Жмеренецький

Андрій Жупанин

Дмитро Кисилевський

Євгенія Кравчук

Галина Михайлюк

Юлія Овчинникова

Роксолана Підласа

Дмитро Припутень

Єгор Чернєв

Остап Шипайло

Олена Шуляк

Святослав Юраш

Єлизавета Ясько

Дубінський також стверджує, що більшість депутатів, які скористалися допомогою Пінчука, офіційні мільйонери.



