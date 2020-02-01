Ердоган відвідає Україну 3 лютого, - ОП

"У рамках візиту відбудеться зустріч глав держав у форматі віч-на-віч, а також восьме засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною під співголовуванням Володимира Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана", - цитує Цензор.НЕТ офіційне інтернет-представництво глави Української держави.

Зазначається, що під час перемовин сторони обговорять шляхи поглиблення стратегічного партнерства та співпраці у всіх напрямах взаємодії.

За підсумками засідання Стратегічної ради заплановано підписання низки двосторонніх документів.

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Глави держав також візьмуть участь у роботі українсько-турецького бізнес-форуму.