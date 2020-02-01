Підозрюваний у справі про вбивство Окуєвої незаконно отримав громадянство України, - Нацполіція

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на управління комунікації Національної поліції України, під час розслідування кількох тяжких злочинів поліцейські встановили, що уродженець Російської Федерації організував злочинну групу, яка скоїла три замовні вбивства. Зокрема – це вбивство директора ДП "Капарол Україна", директора управління реклами КП "Київський метрополітен" та учасниці війни на сході України у складі батальйону"Київ-2" Аміни Окуєвої.

Чоловік мав паспорт громадянина України, а в подальшому отримав паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Оперативники поліції Київщини детально дослідили процедуру отримання громадянства.

Поліцейські встановили, що чоловік отримав паспорт на підставі довідки "про реєстрацію особи громадянином України", виданої у березні 2014 року УДМС України в Луганській області. Населений пункт менше ніж через місяць був захоплений бойовиками так званої "ЛНР". Вказана довідка не відповідає нормам чинного законодавства та має ознаки підробки.

Відтак слідчим управлінням поліції Київщини розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Наразі за клопотанням слідчого Державна міграційна служба України визнала недійсними паспорти громадянина України затриманого.

Слідчі дії тривають.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підозрюваного у причетності до вбивства Окуєвої Кравченка заарештували на два місяці, - прокурор Дядюк

Нагадаємо, 30 жовтня 2017 року на переїзді біля населеного пункту Глеваха Київської області автомобіль, у якому були Аміна Окуєва та Адам Осмаєв, був розстріляний із засідки диверсантами. Окуєва загинула, Осмаєв зазнав поранення.

12 січня 2020 року поліція затримала організатора вбивства Аміни Окуєвої.

14 січня Святошинський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для підозрюваного в організації вбивства українського добровольця Аміни Окуєвої Ігоря Редькіна.

Вранці 15 січня правоохоронці затримали ще одну людину з групи з семи осіб, яких правоохоронці офіційно називають причетними до вбивства Аміни Окуєвої і замаху на життя Адама Осмаєва. Затриманого чоловіка звуть Андрій Кравченко.