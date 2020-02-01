Після Brexit Велика Британія зможе бути гнучкішою в питаннях підтримки України, - Кулеба

Таку думку у твітері висловив віцепрем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що Brexit, зрештою, піде на користь і Великій Британії, і ЄС, і нашим відносинам із Британією. У нас буде нормальна торговельна угода, а вони матимуть більше гнучкості в питаннях підтримки України. Британія, навіть поза ЄС, залишиться нашим великим другом і партнером!" - зазначив Кулеба.

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Він також додав: "У Британії всі казали: "Не вийдете". Нам всі кажуть: "Не увійдете". Але їм вдалося. Нам теж вдасться".

Нагадаємо, опівночі за центральноєвропейським часом (о 1:00 за київським часом) набула чинності Угода між Великою Британією і Європейським Союзом щодо Brexit.