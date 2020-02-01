Я недавно в політиці, не навчився відповідати на чутливі питання, - Брагар попросив вибачення за пораду продати собаку, щоб оплатити комуналку

Про це депутат від "Слуги народу" Євген Брагар написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Мені дуже прикро, що мої висловлювання на "112 каналі" з приводу субсидій викликали таку бурхливу реакцію. Я - нове обличчя в політиці, ще не навчився відповідати на чутливі питання. Всі ми маємо бабусь, дідусів, батьків, які отримують досить низькі пенсії", - написав нардеп.

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Він наголосив, що не мав на меті когось образити, "лише хотів звернути увагу на випадки несправедливості, коли люди, які не потребують допомоги, користуються субсидіями, приховуючи маєтки і свій розкішний спосіб життя".

"Прошу вибачення у всіх, кого могли образити мої слова. Нарахування субсидій - дуже делікатне питання, і воно потребує не лише особливої уваги з боку держави, а й відповідального ставлення громадян. Закликаю всіх вчиняти порядно, розуміючи, що допомога має надаватися лише тим, хто її реально потребує", - заявив Брагар.

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Нагадаємо, депутат від "Слуги народу" Євген Брагар в ефірі програми "Голос народу" на "112 каналі" запропонував пенсіонерці продати її собаку, щоб заплатити за комунальні послуги. При цьому він уточнив, що пес має бути елітної породи. Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос критично сприйняв пропозицію свого однопартійця.