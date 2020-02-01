Бойовий медик зазнала смертельних поранень, потрапивши під ворожий обстріл під час доставки медикаментів на позицію ОС, - пресцентр

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

"З глибоким сумом повідомляємо, що сьогодні, 1 лютого, унаслідок злочинних обстрілів із боку російсько-окупаційних військ позицій українських захисників поблизу Новотошківського загинула старший бойовий медик одного з підрозділів Об'єднаних сил.

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Під час доставки медикаментів на позицію жінка потрапила під ворожий обстріл і зазнала множинних несумісних із життям осколкових поранень.

Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття рідним і близьким полеглої української захисниці. Вічна пам'ять герою", - йдеться в повідомленні.

Деталі того, що сталося, розповіли в 93-й ОМБр "Холодний Яр". Повідомлення про загибель медика опубліковано на сторінці підрозділу у фейсбуці.

"Вона загинула від наскрізного уламкового поранення в грудну клітку з лівого боку, коли несла ліки хворому бійцеві. Клавдія була в засобах захисту. Саме тоді цю ділянку фронту обстрілювали з мінометів, станкових і ручних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Експерти ще встановлюють, уламком від якого саме снаряду було вбито нашого медика", - сказано в повідомленні бригади.

Товариші по службі розповіли, що Клавдія народилася в 1986 році в смт. Зачепилівка на Харківщині. Закінчила медичний коледж, була фельдшером. У лютому 2017 року підписала контракт із ЗСУ.

У Клавдії залишилася дочка Юля, 2008 року народження, мама, батько і молодша сестра-інвалід.

"Вона була відвертою і справедливою. Щира, конкретна, якщо правду, то в лоба! Справжній правдоруб. За це її і любили", - говорить про загиблу друг Анатолій з її рідного міста.

"Бригада висловлює глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам бойового медика у зв'язку з тяжкою втратою. Вічна слава Клавдії!" - сказано в повідомленні.

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