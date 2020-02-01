Невідомі зірвали у Вінниці тренінг для журналістів із толерантного висвітлення ЛГБТ-тематики

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Вінницької області.

Зазначається, що правоохоронці почали розслідування за ст. 171 Кримінального кодексу (перешкоджання законній журналістській діяльності) та ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство). У поліції зафіксували, що три людини перешкодили проведенню тренінгу.

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Як розповів hromadske Влад Боднар - журналіст "Вінницького агентства журналістських розслідувань", який організував тренінг, - він шукав учасників і до останнього дня не називав місця проведення заходу, оскільки були підозри щодо провокацій від радикальних організацій.

"Саме з цієї причини ми направляли офіційного листа до поліції, щоб забезпечили правопорядок під час проведення тренінгу. Але поліції не було, і сталося те, що сталося. Одразу ми викликали працівників поліції, які нам сказали, що жодної від нас заяви про забезпечення правопорядку не було. У понеділок нас запросили на зустріч із керівництвом поліції області", - сказав журналіст.