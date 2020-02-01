Видалено докази агресивних та протиправних дій Росії, - Воронченко за підсумками балістичної експертизи МБАК "Бердянськ"

Про це в коментарі Радіо Свобода повідомив командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко, передає Цензор.НЕТ.

Він уточнив, що це той катер, який обстріляли російські військові під час захоплення українських кораблів у Керченській протоці у 2018 році.

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Як зазначив командувач ВМС, із "Бердянська" зняли фрагменти броні, залишки осколків від снарядів, які є доказами "агресивних та протиправних дій Росії".

"Інший МБАК ("Нікополь". - Ред.) і буксир "Яни Капу" зможемо відремонтувати власними силами. Незабаром кораблі будуть на судноремонтному заводі", - додав адмірал Воронченко.

Нагадаємо, 18 листопада командування Військово-морських сил Збройних сил України повідомило, що українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу", захоплені Росією, почали рух у напрямку материкової України. За даними командувача ВМС ЗС України Ігоря Воронченка, "росіяни їх угробили. Зняли навіть плафони, розетки й унітази".

Пізніше колишній військовий прокурор Анатолій Матіос опублікував документ, у якому зазначено перелік пошкоджень і вкраденого майна на українських кораблях "Нікополь", "Бердянськ" та буксирі "Яни Капу".

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