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01.02.20 19:18

Другий депутат Ради назвав нардепа від СН Брагара "довбо#бом"

Народний депутат Ігор Гузь критично висловився під постом із вибаченнями колеги зі "Слуги народу" Євгена Брагара.

Другий депутат Ради назвав нардепа від СН Брагара "довбо#бом"

Як передає Цензор.НЕТ, він залишив короткий коментар: "Євгене, ти довбо#б чи прикидаєшся?"

Другий депутат Ради назвав нардепа від СН Брагара довбо#бом 01

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Нагадаємо, депутат від "Слуги народу" Євген Брагар в ефірі програми "Голос народу" на "112 каналі" запропонував пенсіонерці продати її собаку, щоб заплатити за комунальні послуги. При цьому він уточнив, що пес має бути елітної породи. Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос назвав однопартійця "довбо#бом".

Пізніше нардеп попросив вибачення. "Мені дуже прикро, що мої висловлювання на "112 каналі" з приводу субсидій викликали таку бурхливу реакцію. Я - нове обличчя в політиці, ще не навчився відповідати на чутливі питання. Всі ми маємо бабусь, дідусів, батьків, які отримують досить низькі пенсії", - написав він.

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