У зоні ООС 1 людина загинула й 1 підірвалася, але вижила, за добу - 14 обстрілів

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу ООС.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 6 обстрілів:
- поблизу Красногорівки - зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета;
- у районі Мар'їнки - з автоматичних станкових гранатометів;
- неподалік Василівки - з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- двічі поруч із Пісками - з міномета калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- у районі Невельського - зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета.
Вісім ворожих обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":
- неподалік Луганського - зі станкового протитанкового гранатомета і з великокаліберного кулемета;
- двічі в районі населеного пункту Оріхове - зі 120-мм мінометів;
- тричі поруч із Новотошківським - із мінометів калібру 120 мм і великокаліберних кулеметів;
- поруч із Невельським - зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета;
- у районі Катеринівки - з великокаліберного кулемета.
"Сьогодні, 1 лютого, унаслідок ворожих обстрілів один український захисник загинув, ще один військовослужбовець Об'єднаних сил унаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої зазнав поранення", - повідомили в штабі ООС.
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