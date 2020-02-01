Правоохоронці вилучили арсенал зброї у квартирі найманця РФ на Луганщині, - поліція

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Луганської області, під час обшуку правоохоронці виявили та вилучили пістолет моделі StarModeloB калібру 9 мм, корпус гранати РГД-5, детонатор УЗРГМ, вісім стволів до нарізної автоматичної зброї, близько 50 набоїв різного калібру, два багнети і вогнегасник, у якому був саморобний вибуховий пристрій.

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Власника вилученого в грудні 2019 року було засуджено за ст. 260 КК України і 29 грудня 2019-го було передано окупаційним військам під час обміну полоненими.

Наразі слідчі продовжують проводити першочергові процесуальні дії.

Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.

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