Через посилки з Китаю не можна заразитися коронавірусом, - ВООЗ

Про це сказано у твітері ВООЗ, інформує Цензор.НЕТ.

"Люди, які отримують посилки з Китаю, не ризикують заразитися nCoV. З попереднього аналізу ми знаємо, що коронавіруси не виживають довго на об'єктах, зокрема таких, як листи або пакунки", - сказано в повідомленні.

Також у ВООЗ зазначили, що від коронавіруса наразі немає ні ліків, ні вакцини, а лікування антибіотиками не допомагає ні від вірусів взагалі, ні від коронавірусу зокрема.

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Уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.