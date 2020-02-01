Патріарх Кирило запропонував внести згадку про Бога в Конституцію РФ

Таку ідею патріарх Кирило висловив на трапезі з нагоди 11-ї річниці своєї інтронізації. Цензор.НЕТ повідомляє про це з посиланням на російське інформагентство "Інтерфакс".

"Давайте молитися, трудитися, щоб і в нашому Основному законі згадувався Бог. Бо більшість російських громадян у Бога вірять. Я не кажу лише про православних. Я кажу також про мусульман і про багатьох, про багатьох інших. Якщо в гімні може бути "Богом бережена рідна земля", чому про це не може бути сказано в нашій Конституції?" - сказав Кирило.

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На його думку, сьогодні можна було б почати дискусію щодо цього.

"Поки що цього немає, але я думаю, що спільними зусиллями і молитвами ми сприятимемо тому, щоб така піднесена ідея, якою є віра в Бога, яка формує моральність і особисту, і громадську, і політичну, щоб вона була присутня, зокрема, і в нашій Конституції", - додав глава РПЦ.