Приїхав до рідні в село, пив дві доби, впав в озеро, забрів на чуже подвір'я - у поліції Донецької області врятували любителя яскравого відпочинку

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Донецької області.

Інцидент стався в смт. Велика Новосілка Волноваського району. Місцевий житель зателефонував до поліції і повідомив, що у нього у дворі перебуває невідомий.

"Поліцейські з'ясували, що молодий чоловік упав у водойму, а після того, як звідти самостійно вибрався, шукав допомоги у місцевих жителів і забрів на чуже подвір'я. Він був наскрізь мокрий, а за низької температури повітря це становило загрозу його життю та здоров'ю. Тому поліцейські, не втрачаючи часу, доставили його у відділення", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські видали молодику змінний одяг, поділилися з ним ковдрами і відігріли його до приїзду медиків.

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"Виявилося, що цей 21-річний хлопець не місцевий. Два дні тому він приїхав у гості до родичів у Велику Новосілку. Оскільки хлопець перебував у стані алкогольного сп'яніння, то не пам'ятав, як опинився біля водойми і як вибрався з холодної води. Незважаючи на молодий вік, він страждає на алкоголізм, алкогольні напої вживає вже упродовж тижня", - пояснили в поліції.

Наразі життю молодої людини ніщо не загрожує.