Держбюджет у січні недоотримав 1/4 доходів, - Мінфін

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів.

"Доходи загального фонду державного бюджету становлять 42,6 млрд грн та були на 13,8 млрд грн меншими за розпис. Головною причиною недовиконання доходів стали суттєві зміни макроекономічних показників порівняно з прогнозом уряду, затвердженим у жовтні 2019 року", - сказано в повідомленні.

Зокрема, доходи загального фонду державного бюджету від податків та зборів (з врахуванням сум відшкодованого ПДВ), які адмініструє Державна податкова служба, були на 5,9 млрд грн нижчими запланованих.

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Доходи від податків та зборів, які адмініструє митниця, виявилися меншими запланованих на 7,9 млрд гривень.

"Міністерством фінансів на підставі оперативних даних за січень буде ініційовано низку заходів відповідного реагування на об’єктивні чинники, які впливають на доходи та видатки державного бюджету для нівелювання негативного впливу поточних факторів протягом року", - підкреслили в Мінфіні.

Інформацію про виконання видаткової частини бюджету за січень міністерство обіцяє надати в понеділок, 3 лютого.

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