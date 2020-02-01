Голосування щодо імпічменту Трампа відбудеться 5 лютого

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

Рішення провести фінальне голосування з питання імпічменту сенатори ухвалили після того, як їм не вистачило голосів за рішення про виклик нових свідків.

"Більшість у Сенаті дійшла висновку, що численні свідки та понад 28 тисяч сторінок документів, які вже залучено як докази, є достатніми для того, щоб судити про звинувачення, висунуті "менеджерами з імпічменту" від Палати представників, та закінчити цей процес", - заявив лідер Республіканської більшості у Сенаті Мітч Макконнелл.

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Лідер демократичної меншості Чак Шумер засудив відмову республіканців долучити до суду додаткових свідків і документи.

Прикінцеві аргументи сторін на процесі заслухають 3 лютого.

Нагадаємо, 19 грудня 2019 року Палата представників оголосила імпічмент Дональду Трампу на підставі звинувачень у тиску на Україну.