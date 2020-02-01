Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
01.02.20 22:48

З 1 березня для поїздки до Росії буде потрібен закордонний паспорт, - Держприкордонслужба

Українці з 1 березня не зможуть перетнути кордон із РФ за внутрішнім паспортом або свідоцтвом про народження. Перетин кордону тільки за закордонним паспортом прискорить час перевірки й ускладнить підробку документів.

З 1 березня для поїздки до Росії буде потрібен закордонний паспорт, - Держприкордонслужба

Відповідні зміни передбачені урядовою постановою від 18 грудня 2019 року  №1056. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Українці, які до цього поїхали в Росію за внутрішнім паспортом або свідоцтвом про народження, зможуть повернутися за цими документами.

"Такі нововведення позитивно вплинуть на якість і швидкість прикордонного контролю. Вони дозволять запобігти використанню підробок внутрішніх паспортів і свідоцтв про народження, враховуючи низький ступінь захисту цих документів", - зазначили в Держприкордонслужбі.

Читайте також: Швидкий та дієвий інструмент допомоги, - Пристайко пояснив, навіщо закордонний паспорт для виїзду в РФ

Зокрема, в 2019 році на кордоні з РФ виявили 89 підроблених документів, і 73 з них були саме внутрішніми паспортами.

"Не варто розглядати це повідомлення як рекомендацію відвідати Російську Федерацію. Адже паспорт громадянина України для виїзду за кордон дає можливість безвізово відвідати чимало країн. Та й часу на виготовлення закордонного паспорта, якщо ви його досі не отримували, залишилося не так багато", - додали в Держприкордонслужбі.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100